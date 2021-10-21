На Ставрополье за сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 4632 человека больше

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 20 октября получили 762379 человек. За сутки +3827 человек. Вторым компонентом на Ставрополье привились уже 715836 человек. За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на + 4632 человека больше. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.

Остаток вакцины на 21 октября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 310029 доз, а по второму 215464 дозы.

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 236226 человек, причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 1788 человек.

Через интернет за весь период на вакцинацию записались 58216 человек. За последние сутки на вакцинацию записались онлайн 89 жителей края.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Ставропольском крае не привитых от коронавируса сотрудников могут отстранить от работы. Также руководство предприятия вправе отказать в приеме на работу человеку, который не прошел вакцинацию, не имея медицинского отвода.