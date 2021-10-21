Главврач скорой помощи Ставрополя объяснил, почему пациентам приходится долго ждать бригаду

В Ставрополе за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 75 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе увеличивается количество больных с коронавирусом, которым необходима экстренная госпитализация в стационар. Об этом «КП-Ставрополь» рассказал главврач скорой помощи Ставрополя Антон Фарсиянц.

- Мы можем прогнозировать, что в ближайший месяц такая же напряженная работа бригад скорой помощи сохранится. Сейчас медики работают в экстремальных условиях. Растет число заболевших коронавирусом, по этой причине, увеличивается время приезда бригады. К сожалению, лист ожидания достаточно большой по Ставрополю, - делится он.

В Ставрополе за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 75 человек. Число зараженных в краевом центре за весь период пандемии достигло 18284.

- Сейчас предпринимаются меры поддержки работы скорой помощи со стороны правительства Ставрополья. На рассмотрении находятся несколько инициатив по усилению мобильных бригад для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Антон Фарсиянц заявил, что сбить пик заболеваемости фактически невозможно без массовой вакцинации.

Главврач скорой помощи Ставрополя призывает жителей региона сделать прививку от коронавируса. По его словам, вакцинированные люди при заболевании фактически не нуждаются в госпитализации.