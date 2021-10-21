Губернатор Ставрополья 26 октября проведет «Прямую линию»

Губернатор Ставрополья 26 октября в 18:00 проведет «Прямую линию». На вопросы земляков Владимир Владимиров будет отвечать на телеканалах: «Свое ТВ» и «Россия24» (ГТРК «Ставрополье»).

Традиционно, трансляция будет вестись и на личной странице главы региона в Инстаграм. Вопросы можно задавать уже сейчас, а также непосредственно во время передачи.

Для звонков: 8(8652) 74 81 88. Видеовопросы отправляйте на номер: 8 - 928 - 350 - 80 - 70.

- Также оставляйте комментарии под этим постом, пишите в директ, главное, не забывайте при этом сообщать свои контактные данные. Это важно для обратной связи! – написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.