Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2021 16:51

Губернатор Ставрополья 26 октября проведет «Прямую линию»

Вопросы можно задавать уже сейчас, а также непосредственно во время передачи
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)

Губернатор Ставрополья 26 октября в 18:00 проведет «Прямую линию». На вопросы земляков Владимир Владимиров будет отвечать на телеканалах: «Свое ТВ» и «Россия24» (ГТРК «Ставрополье»).

Традиционно, трансляция будет вестись и на личной странице главы региона в Инстаграм. Вопросы можно задавать уже сейчас, а также непосредственно во время передачи.

Для звонков: 8(8652) 74 81 88. Видеовопросы отправляйте на номер: 8 - 928 - 350 - 80 - 70.

- Также оставляйте комментарии под этим постом, пишите в директ, главное, не забывайте при этом сообщать свои контактные данные. Это важно для обратной связи! – написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.