В Ставрполе сняли с рейса три неисправных маршрутки и составили 70 протоколов

Проверка общественного транспорта Ставрополя прошла 21 октября. Сотрудники регионального УГИБДД осмотрели автопарки города в 4 часа утра и провели мероприятия на дорогах с выходом общественного транспорта в рейс.

Результаты неутешительные: составлено 70 протоколов о нарушениях (к ответственности привлекли 37 должностных лиц), у полсотни автобусов и маршрутных такси нашли технические неисправности.

Кроме того, сообщает пресс-служба УГИБДД Ставропольского края, три маршрутных такси пришлось снять с линии за сломанную рулевую систему, а еще один микроавтобус поместить на спецстоянку.

Всего инспекторы проверили больше трехсот единиц пассажирского транспорта. Они отмечают, что чаще всего регистрировали незаконную установку дополнительных пассажирских кресел или их демонтаж, а также изношенные протекторы шин. Все это ставит под сомнение безопасность перевозки людей.