Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2021 19:12

247 десантно-штурмовой полк Ставрополья наградили вымпелом министра обороны РФ

На торжественной церемонии присутствовал глава региона
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

21 октября десантникам Ставрополя вручили почетный вымпел министра обороны России, его передали 247 десантно-штурмовому полку. В торжественной церемонии принимали участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и командующий Воздушно-десантными войсками России, генерал-полковник Андрей Сердюков.

Вымпел Министра обороны Российской Федерации за мужество, воинскую доблесть и высокую боевую выучку - это знак отличия формирований в вооруженных силах России. Это полотнище на древке с изображением государственных символов страны - герба и флага.

- Это знак особого доверия и признание заслуг всего коллектива полка, - пояснил Сердюков