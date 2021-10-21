247 десантно-штурмовой полк Ставрополья наградили вымпелом министра обороны РФ

21 октября десантникам Ставрополя вручили почетный вымпел министра обороны России, его передали 247 десантно-штурмовому полку. В торжественной церемонии принимали участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и командующий Воздушно-десантными войсками России, генерал-полковник Андрей Сердюков.

Вымпел Министра обороны Российской Федерации за мужество, воинскую доблесть и высокую боевую выучку - это знак отличия формирований в вооруженных силах России. Это полотнище на древке с изображением государственных символов страны - герба и флага.

- Это знак особого доверия и признание заслуг всего коллектива полка, - пояснил Сердюков