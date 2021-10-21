Губернатор Ставрополья завершил форум Всемирного русского народного собора

21 октября в Ставрополе завершился большой форум Всемирного русского народного собора, который продлился два дня. На церемонии завершения мероприятия присутствовал губернатор региона Владимир Владимиров. Он отметил успехи форума и акцентировал внимание на том, что очень важно направлять энергию активной молодежи в конструктивное русло.

- Они (различные образовательные фестивали - прим. "КП") объединяют инициативную, талантливую молодёжь, дают возможности для самореализации, профессионального и творческого роста, помогают молодым людям внести свой вклад в развитие и благополучие родного края и всей страны, - рассказал губернатор.

В рамках форума подняли вопрос духовно-нравственного воспитания молодых людей, а также укрепление традиционной семьи и т.д. Участниками мероприятия выступило не только духовенство, но и общественники.