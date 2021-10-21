Ставрополец напал на охранника и ограбил ювелирный магазин в Ростове-на-Дону

В МВД Ростовской области сообщили, что полиция задержала грабителя ювелирного магазина в Ростове-на-Дону. Им оказался уроженец Ставрополья, который решил найти легкие деньги. Его арестовали и представили обвинения.

По данным правоохранителей, мужчина зашел в помещение, брызнул в лицо охраннику из перцового балончика и начал угрожать продавщице. Воспользовавшись их замешательством, он разбил витрину и схватил горсть золотых украшений. Однако его быстро поймала полиция.

- Поступило сообщение об ограблении ювелирного магазина. Прибывшие на место оперативники уголовного розыска совместно с охранником задержали 39-летнего жителя Ставропольского края, - сказано в сообщение ведомства.

Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего, оценивают ущерб.