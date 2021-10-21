Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 октября 2021 20:00

Ставрополец напал на охранника и ограбил ювелирный магазин в Ростове-на-Дону

Он выхватил с витрины охапку золота и сбежал
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В МВД Ростовской области сообщили, что полиция задержала грабителя ювелирного магазина в Ростове-на-Дону. Им оказался уроженец Ставрополья, который решил найти легкие деньги. Его арестовали и представили обвинения.

По данным правоохранителей, мужчина зашел в помещение, брызнул в лицо охраннику из перцового балончика и начал угрожать продавщице. Воспользовавшись их замешательством, он разбил витрину и схватил горсть золотых украшений. Однако его быстро поймала полиция.

- Поступило сообщение об ограблении ювелирного магазина. Прибывшие на место оперативники уголовного розыска совместно с охранником задержали 39-летнего жителя Ставропольского края, - сказано в сообщение ведомства.

Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего, оценивают ущерб.