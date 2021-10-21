Власти Ставрополья начали сотрудничать с Абхазией в рамках бизнес-миссий

В министерстве экономического развития Ставропольского края рассказали, что регион начал обмен бизнес-миссий с Астраханью с 21 октября 2021 года. Власти края уже отправили шесть ведущих бизнесменов для налаживания контакта с партнерами.

- Стороны пришли к соглашению в организации постоянного обмена бизнес-миссиями между Ставропольем и Абхазией, чтобы развивать прямое взаимодействие предпринимательского сообщества края и республики. Кроме того, на встрече были обсуждены предложения по расширению туристического потока в край, реализации совместных инвестиционных проектов, - сказано в сообщении ведомства.

Главной целью сотрудничества стало обоюдное экономическое развитие. Ставропольский край может быть интересен своим рынком услуг, аграрно-промышленным комплексом, перерабатывающей промышленность и т.д.

Ставрополье имеет устойчивые торговые связи с Астраханью. За 2020 пандемийный год регион отправил партнеру товаров на 2,2 миллиона долларов.