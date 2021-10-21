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Недвижимость21 октября 2021 21:00

12 км трассы Левокумское-Турксад восстановили после разрушения за 58 млн рублей

Участок дороги уже пришел в аварийное состояние и мог стать причиной большого количества ДТП
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья сообщила о завершении ремонта 12 километрового участка дороги Левокумское - Турксад, на это ушло 58 миллионов рублей из краевого бюджета.

Средства выделили из дорожного фонда. Данный участок дороги уже сильно разрушился, весь асфальт был покрыт трещинами и ямами. Из-за этого могло увеличиться количество автокатастроф, чего, конечно, ведомство хотело избежать.

На этих 12 километрах заменили дорожное покрытие, засыпали обочины гравием, нанесли свежую разметку.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Ставропольский край вошел в тройку лидеров по России относительно качества автомобильных дорог.