Банда экс-полицейских Дагестана за деньги возвращала водительские права

Следственный комитет Дагестана передал дела трех полицейских в суд. По данным следствия, в 2018 году они объединились в банду и за вознаграждение исправляли данные в системах о лишении водительских прав.

Против участников преступного сообщества возбудили несколько уголовных дел по трем статьям: покушение на мошенничество организованной группой, приготовление и покушение на преступление и "неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный организованной преступной группой".

За свои услуги они брали от 35 до 100 тысяч рублей, затем заходили в систему и меняли данные о том, что административное наказание уже исполнили или вовсе отменили. Материалы расследования передали в суд.