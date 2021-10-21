На Ставрополье капитально отремонтировали еще одну амбулаторию за 4,5 млн

Власти Ставрополья продолжают реализацию программы развития первичного звена здравоохранения, на этот раз капитально отремонтировали амбулаторию в селе Лиман за 4,5 миллиона рублей.

Учреждение пропускает более полуторы тысячи человек, пациенты со всего села ходят к местным врачам. Восстановление учреждений в малых населенных пунктах играет важную роль для местных жителей и медработников.

На капитальный ремонт выделили 4,5 миллиона рублей. Программа модернизации первичного звена здравоохранения подразумевает ремонт и оборудование поликлиник, амбулаторий и других малых единиц медицинской сферы Ставропольского края.

Таким образом власти региона хотят улучшить качество оказываемы услуг.