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Недвижимость21 октября 2021 22:18

На Ставрополье капитально отремонтировали еще одну амбулаторию за 4,5 млн

Работы прошли по программе модернизации первичного звена здравоохранения региона
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Власти Ставрополья продолжают реализацию программы развития первичного звена здравоохранения, на этот раз капитально отремонтировали амбулаторию в селе Лиман за 4,5 миллиона рублей.

Учреждение пропускает более полуторы тысячи человек, пациенты со всего села ходят к местным врачам. Восстановление учреждений в малых населенных пунктах играет важную роль для местных жителей и медработников.

На капитальный ремонт выделили 4,5 миллиона рублей. Программа модернизации первичного звена здравоохранения подразумевает ремонт и оборудование поликлиник, амбулаторий и других малых единиц медицинской сферы Ставропольского края.

Таким образом власти региона хотят улучшить качество оказываемы услуг.