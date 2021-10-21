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Недвижимость21 октября 2021 22:44

Ставрополье выполнило нацпроект по качеству дорог на 93%

Осталось совсем немного от того, что было запланировано сделать до конца года
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Министр транспорта Ставропольского края Евгений Штепа сообщил, что регион завершил план по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 93%, тем самым обойдя множество регионов России.

- Безопасная дорожная сеть с комфортной инфраструктурой - залог стабильного социально-экономического развития нашего региона. Развивать такую сеть дорог нам помогает реализация нацпроекта "Безопасные качественные дороги", - заявил министр.

Работы по программе прошли в Ставрополе, Невинномысске, Михайловске и т.д. Ремонт проводили комплексно: не только меняли дорожное покрытие, но обустраивали обочины, пешеходные дорожки, монтировали дорожные знаки. светофоры, автобусные остановки и т.д.

В итоге Ставропольский край стал одним из лидеров в России по качеству дорог.