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Общество22 октября 2021 8:36

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 396 человек

Число зараженных в регионе достигло 93976
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
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За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 396 человек. Число зараженных на Ставрополье достигло 93976. Об этом сообщил глава региона на своей странице в Инстаграм.

За вчерашний день жертвами болезни стали 33 пациента. Число умерших на Ставрополье достигло 3718.

- Вчера еще 342 человека были выписаны. Всего от инфекции за всю пандемию на Ставрополье излечились 74047 человек. К сожалению, вновь есть летальные исходы. Соболезную родным скончавшихся пациентов. Уберечься от вируса помогут вакцинация и меры профилактики. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.