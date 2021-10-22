В Ставрополе в четыре раза сократился уровень безработицы

В городском Центре населения зарегистрировано 2 992 безработных, 1 911 из них получают пособие по безработице. Общее число безработных на 79 % ниже значений за аналогичный период прошлого года.

По результатам восьми месяцев 2020 года в Ставрополе было зарегистрировано 14 286 нетрудоустроенных человек.

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на начало октября в Ставрополе составлял 1,1 % (6,3 % в 2020 году), по краю в целом – 1,1 % (6,1 % в 2020 году).

Вместе с тем, к концу восьми месяцев 2021 года общий банк вакансий в ставропольском Центре занятости населения составляет 45 886 нетрудоустроенных должностей.

Напомним, фактически состоять на учете в центре занятости можно до тех пор, пока гражданин не найдет работу. Но с выплатами пособия дела обстоят иначе: в их отношении установлены ограничения по срокам.

В соответствии с Законом о занятости назначается период выплаты пособия, который может исчисляться в 3 месяца, 6 месяцев и 1 год. Для ставропольцев предпенсионного возраста этот период может быть увеличен на основании сведений о стаже, но не более 36 месяцев.

Ситуация с пандемией безусловно отразилась на социально-экономическом состоянии людей.

Однако государство предусмотрело программы по оказанию помощи населению. Как уже сообщалось, одна из них - на основании социального контракта.

Его можно заключить для поиска работы, организации предпринимательской деятельности с открытием ИП или регистрации в качестве самозанятого, ведения подсобного хозяйства. Этим видом государственной поддержки воспользовались уже 670 ставропольцев.

Также напоминаем, что до 29 октября в Ставрополе идет прием заявок на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства.

За счет средств бюджета Ставрополя окажут финансовое обеспечение затрат на открытие собственного бизнеса в сфере производства товаров и оказания услуг.

В этом году еще 10 проектов ставропольских предпринимателей получили субсидии на развитие собственного дела.