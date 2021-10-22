На Ставрополье в ДТП с пассажирской ГАЗелью скончался 56-летний житель Ханты-Мансийского округа

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Инцидент произошел 22 октября, около 05:00, на 17 км автодороги «Александровское – Новоселицкое – Буденновск» Александровского округа.

Там водитель автомобиля Нива, двигаясь со стороны Новоселицкого в сторону села Александровского, по неустановленной пока причине выехал встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с пассажирской ГАЗелью.

От удара оба автомобиля съехали в обочину, где Нива перевернулась.

В больницу с тяжелыми травмами доставили водителя и пассажира Нивы, позже от полученных травм 56-летний житель Ханты-Мансийского АО скончался.

Выяснилось, что погибший только в этом году 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, чаще всего за скорость. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

В пассажирской ГАЗели на момент ДТП пассажиров не было, транспортное средство принадлежит одному из предприятий. 56-летний водитель следовал на работу. В ДТП он травм не получил.

По факту происшествия назначена проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, у погибшего будет произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, а также назначены экспертизы. Не исключено, что погибший мог уснуть в пути движения.