Юрия Иванова наградили орденом благоверного Даниила Московского I степени

Фото: ЮгСтройИнвест.

21 октября в рамках VIII Ставропольского форума Всемирного русского народного собора состоялась торжественная церемония награждения ставропольцев, которые внесли особый вклад в развитие родного края.

Среди них - генеральный директор ГК “ЮгСтройИнвест” Юрий Иванов, удостоенный ордена святого благоверного князя Даниила Московского I степени. Высокую награду ему вручил по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

- Для меня большая честь получить эту высокую награду. Этот орден - не только моя заслуга, это вклад всего большого коллектива группы компаний “ЮгСтройИнвест” в храмостроение и возрождение духовности, - сказал на церемонии Юрий Иванов. - В 2016 году многоуважаемый Владыка Кирилл вдохновил и благословил нас на строительство собора. За что я ему искренне благодарен. Собор святого князя Владимира построен, и с Божьей помощью развивается. Появился замечательный сквер, заложен фруктовый сад, а 1 сентября здесь открылась православная гимназия. И когда видишь, как у детишек сияют глаза, как это важно для них, то хочется делать еще больше, трудиться, чтобы крепла наша православная Вера.

Юрий Иванов поблагодарил Митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла и пообещал, что компания и дальше будет делать все, чтобы процветал Владимирский собор и храмовый комплекс.

Почетную награду вручили также заместителю гендиректора Алексею Иванову - он удостоен ордена благоверного Даниила Московского II степени.

Напомним, Собор равноапостольного князя Владимира, один из самых больших в Ставрополе, построен по личной инициативе Юрия Иванова, который является меценатом и почетным ктитором собора. Храмовый комплекс, включающий в себя сквер, детские площадки, фруктовый сад, футбольное поле, Свято-Владимирскую православную гимназию, сегодня является для ставропольцев особым местом духовного и культурного притяжения.