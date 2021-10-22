Появилось видео задержания боевика, готовившего теракт в Ставропольском крае

Инцидент произошел 22 октября на территории Ставрополья. Об этом сообщили в ЦОС. Так, сотрудники ФСБ задержали в краевом центре члена террористической организации ИГИЛ (Исламское государство, организация запрещена в РФ) *.

Злоумышленник готовил взрыв на объектах транспорта с использованием самодельного взрывного устройства.

Во время обыска по месту проживания боевика силовики изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные им для изготовления самодельного взрывного устройства.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что по данному факту возбуждены уголовные дела по статьям: «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств». Продолжаются следственные действия.

«Комсомолка» публикует видеокадры задержания злоумышленника, готовившего теракт на Ставрополье.

*Запрещена на территории РФ по решению Верховного суда