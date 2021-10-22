В Ставрополе 23 октября на двух площадках развернутся ярмарки выходного дня

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 23 октября на двух площадках Промышленного района развернутся традиционные ярмарки выходного дня.

Ставропольцам и гостям нашего города предложат свежую и качественную продукцию.

Напомним, ярмарки выходного дня проводятся в краевом центре каждые выходные и пользуются высоким спросом у местных жителей.

В этот раз торговые площадки развернутся по адресам: ул. Васильева, 35/1 и ул. Доваторцев, 50/1. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.