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Общество22 октября 2021 11:17

В Ставрополе 23 октября на двух площадках развернутся ярмарки выходного дня

Ставропольцам предложат свежую и качественную продукцию
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 23 октября на двух площадках Промышленного района развернутся традиционные ярмарки выходного дня.

Ставропольцам и гостям нашего города предложат свежую и качественную продукцию.

Напомним, ярмарки выходного дня проводятся в краевом центре каждые выходные и пользуются высоким спросом у местных жителей.

В этот раз торговые площадки развернутся по адресам: ул. Васильева, 35/1 и ул. Доваторцев, 50/1. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.