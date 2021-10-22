Детский телефон доверия на Ставрополье помог более 87,5 тыс. детей и взрослых

Служба детского телефонного консультирования по единому общероссийскому номеру 8-800-200-01-22 ежедневно принимает в регионе 60-80 обращений от детей и взрослых

- Причины обращений детей и взрослых разные. Бывает, что требуется оказание экстренной психологической помощи детям в кризисных ситуациях, в том числе в случаях, когда есть угроза суицида или жестокого обращения. Во время разговора опытные психологи могут выявить ситуацию социального неблагополучия или девиантного поведения подростков и, конечно, помогают им принять правильное решение.

На Ставрополье за десятилетие работы службы квалифицированную психологическую помощь получили более 87,5 тыс. детей и взрослых, - рассказала заместитель министра образования Ставропольского края Галина Зубенко.

С июля по сентябрь этого года на детский телефон доверия поступило 1447 звонков от несовершеннолетних.

Из них 707 обращений были от ребят, у которых возникали учебные проблемы, конфликтные отношения с родителями и сверстниками, вопросы о смысле жизни и смерти, страхи, мысли о самоубийстве, ситуации насилия и др. В третьем квартале увеличилось количество обращений, требующих защиты прав ребенка, а также по проблемам насилия.

Детский телефон доверия создан для оказания экстренной психологической помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также родителям и педагогам по вопросам воспитания детей.

На Ставрополье он действует с 2010 года, ежедневно принимая порядка 60-80 звонков.

Получить бесплатную экстренную психологическую помощь по Детскому телефону доверия может любой ребенок или взрослый, набрав общероссийский номер 8-800-200-01-22.