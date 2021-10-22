В Ставропольском крае из-за сложной ситуации с коронавирусом увеличат количество COVID- коек

В связи с ростом заболеваемости на Ставрополье продолжают увеличивать количество «ковидных» коек. Это позволяет предоставлять медицинскую помощь всем, кому это необходимо, сообщил губернатор региона.

На данный момент в Ставропольском крае в состоянии готовности 4777 мест. Из них свободно 487 места. Это чуть более 10% от общего количества. Резерв небольшой.

- Поэтому крайне важно переломить тенденцию и начать снижать нагрузку на коечный фонд и врачей. А значит активнее прививаться. Другого рецепта нет. Берегите себя и своих близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Ставрополе главный врач ССП Антон Фарсиянц рассказал «КП-Ставрополь» о том, что бригады скорой помощи продолжают работать в напряженных и экстремальных условиях:

- В Ставрополе возрастает нагрузка на скорую помощь. Увеличивается количество больных с коронавирусной инфекцией. К сожалению, растет число людей, которым необходима экстренная госпитализация в стационар, - делится Антон Фарсиянц.