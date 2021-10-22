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Происшествия22 октября 2021 12:47

На Ставрополье арестовали на два месяца готовившего теракт боевика

атаку готовил сторонник группировки «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в РФ)*
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Во время обыска по месту проживания задержанного силовики изъяли взрывчатые вещества

Во время обыска по месту проживания задержанного силовики изъяли взрывчатые вещества

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд арестовал сторонника группировки «Исламское государство» (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ) *, который готовил теракт на территории Ставрополья.

Против злоумышленника возбудили уголовные дела по статьям: «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств».

- Суд арестовал его на два месяца, - сообщил собеседник агентства.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что сотрудники ФСБ 22 октября 2021 года предотвратили теракт на Ставрополье.

Известно, что атаку готовил сторонник группировки «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в РФ)*.

Спецоперация ФСБ в Ставрополье, где предотвратили теракт

Сообщается, что злоумышленник планировал применить самодельное взрывное устройство.

Во время обыска по месту проживания задержанного силовики изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления СВУ.

*Запрещена на территории РФ по решению Верховного суда