На Ставрополье арестовали на два месяца готовившего теракт боевика

Во время обыска по месту проживания задержанного силовики изъяли взрывчатые вещества Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд арестовал сторонника группировки «Исламское государство» (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ) *, который готовил теракт на территории Ставрополья.

Против злоумышленника возбудили уголовные дела по статьям: «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств».

- Суд арестовал его на два месяца, - сообщил собеседник агентства.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что сотрудники ФСБ 22 октября 2021 года предотвратили теракт на Ставрополье.

Известно, что атаку готовил сторонник группировки «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в РФ)*.

Сообщается, что злоумышленник планировал применить самодельное взрывное устройство.

Во время обыска по месту проживания задержанного силовики изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления СВУ.

*Запрещена на территории РФ по решению Верховного суда