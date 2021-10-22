Смартфоны в аренду: МТС запускает новый проект

МТС в партнерстве с компанией Arenter внедряют для клиентов новую услугу - шеринг смартфонов в интернет-магазине. Покупатели могут взять гаджет для личного пользования на срок от 30 дней. Аренду можно продлевать, причем чем она дольше, тем дешевле обходится.

Сначала проект протестируют в Москве и Подмосковье, используя для шеринга Apple iPhone XR, 11, 12 и 13. Чтобы воспользоваться сервисом, надо зайти на сайт интернет-магазина МТС, выбрать модель iPhone, нажать на кнопку «Товар в аренду», ознакомиться со стоимостью услуги и выбрать срок подписки на смартфон. После этого потребуется заполнить свои данные, указать адрес для бесплатной курьерской доставки и оплатить аренду.

На старте проекта доступен шеринг девайсов на срок от 1 до 12 месяцев. После завершения аренды пользователь может вернуть смартфон или продлить услугу. Клиент не несет ответственности за небольшие дефекты, возникающие в процессе использования (допускаются потертости и мелкие царапины). Для защиты гаджета от сильных повреждений или кражи можно оформить страховку, которая увеличивает стоимость аренды на 20%. Ежемесячная оплата услуги зависит от модели смартфона и длительности аренды. Например, стоимость подписки на iPhone 11 128 ГБ стоит 4200 рублей в месяц, а на iPhone 13 Pro Max 128 ГБ - 8900 рублей.

Благодаря новому сервису клиенты МТС смогут протестировать флагманские модели, прежде чем решиться на покупку дорогого смартфона.