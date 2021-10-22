В ботаническом саду Ставрополя ценные растения и рыбки оказались под угрозой из-за черепахи-подкидыша

Фото: администрация ботанического сада Ставрополя

В Ботаническом саду Ставрополя черепашки, которых некоторые посетители тайком подкидывают в бассейн оранжереи, подчистую выедают редкие растения. Об этом сообщила администрация сада.

- Уважаемые посетители, убедительная просьба не приносить в бассейн оранжереи черепах! Они наносят колоссальный вред – съедают рыбок и растения. Коллекция водных растений под угрозой! Если вы завели животное, несите за него ответственность, а не перекладывайте на нас, - обратились сотрудники администрации к гостям ботанического сада Ставрополя.

В комментариях к этому посту местные жители тоже выразили свое мнение:

- Сад - это не зоопарк. Прежде чем заводить кого-либо, подумайте головой, что вы потом будете с этим делать. Будьте ответственными (орфография и пунктуация автора сохранены), - пишет ставропольчанка.

- Приносите их к нам, на Спартак в болотце. Раньше много черепашек было, домики им делали. Всех повыловили, - советуют другая местная жительница.