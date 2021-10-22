В Ставропольском крае мошенник обманном продал мэрии здание детского сада за 195 млн рублей

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий чиновником из администрации Минераловодского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что надзорники проверили, как власти округа соблюдают закон при реализации нацпроекта «Образование».

Их внимание привлекла покупка администрацией в муниципальную собственность старого здания детсада в Минеральных Водах. Выяснилось, что руководитель окружного управления имущественных отношений умышленно утвердил аукционные требования под конкретное готовое здание детского сада.

При этом в документации об электронном аукционе он установил максимально возможную цену в размере более 194,5 млн рублей. Хотя такая сумма возможна только при строительстве новых объектов недвижимости, а не покупки уже существующих старых зданий.

Также выяснилось, что чиновник не включил в документацию обязательное требование о том, что приобретаемый объект недвижимости должен быть новым.

В результате чего, в муниципальную собственность фактически на бесконкурсной основе был приобретен объект недвижимого имущества 1983 года постройки. А заплачено за него было, как за новый объект.

Согласно расчетам экспертов, реальная рыночная стоимость здания составила около 69 млн рублей. Соответственно сумма переплаты составила почти 126 млн рублей.

И это еще не полный список допущенных нарушений. По условиям аукциона и заключенного контракта вместимость детского сада должна составлять 235 мест.

Однако вместимость купленного здания — 211 мест. Кроме того, купленный втридорога объект не отвечает нормам строительства в сейсмических районах. А это уже прямая угроза жизни и здоровью воспитанников и работников детского сада.

- По данному факту прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье: «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой края, - говорится в сообщении.