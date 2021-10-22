Губернатор Ставрополья поблагодарил силовиков за предотвращенный теракт

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в социальной сети поблагодарил силовиков, которые предотвратили теракт в регионе.

- Спасибо сотрудникам Федеральной службы безопасности за оперативные и слаженные действия. За то, что защищаете жизни людей, мир и спокойствие на ставропольской земле, - написал глава Ставропольского края.

Напомним, 22 октября 2021 года сотрудники ФСБ предотвратили теракт на территории Ставрополья. Атаку на транспортном объекте планировал сторонник запрещенной в России террористической организации. К совершению преступления он готовился порядка двух месяцев.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям: «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств». Решением суда он арестован сроком на два месяца.