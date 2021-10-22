На Ставрополье перед судом предстанут участники банды, обвиняемые в хищении ювелирных изделий

В Ставропольском крае окончено расследование уголовного дела по факту семи краж и разбоя обвиняются семеро жителей Краснодарского края.
Так, один из обвиняемых создал банду, в которую вовлек 6 сообщников. Злоумышленники действовали по разработанному плану согласно распределенным ролям.
Организатор подыскивал магазины, где продают ювелирные изделия в Тамбовской и Волгоградской областях, Краснодарском крае, а также в городах Минеральные Воды, Железноводске и Новоалександровске Ставрополья.
По ночам злоумышленники вскрывали замки на дверях или окнах и проникали в помещения, где похищали золотые изделия. При этом один из них оставался на улице, чтобы наблюдать за обстановкой и в случае необходимости предупредить сообщников.
Так, например, в поселке Комаричи Брянской области было совершено разбойное нападение. Ювелирный магазин, который привлек внимание сообщников, в период действия карантинных ограничений открывался только для выдачи заказов.
Злоумышленники договорились о покупке кольца и дождались, когда работник торгового объекта откроет им двери.
Под угрозой ножа они связали руки продавца пластиковым хомутом, забрали драгоценности и скрылись.
Общий ущерб превысил 29 млн рублей.
Во время расследования проведены дактилоскопическая, трасологическая, товароведческая, генетическая экспертизы и другие необходимые исследования, а также обыски в домах обвиняемых.
Часть похищенных ювелирных изделий изъяли и вернули законным владельцам.
- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.