В Ставропольском крае к 22 октября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

На Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 93976. За вчерашний день диагноз подтвердился у 396 человек. За сутки от коронавируса скончались 33 пациента. Число умерших в регионе за весь период пандемии достигло 3718.

Больше всего зараженных коронавирусом зафиксировано в Ставрополе. Там за сутки заболело 79 человек. Число зараженных достигло 18363. на втором месте оказался Буденовский район – 30 человек.

В Георгиевском округе за вчерашний день диагноз подтвердился у 27 человек. В Благодарненском округе – 25. В курской МР – 25, в Кисловодске – 22, в кировском округе тоже 22.

В Андроповском, Апанасенковском, Изобильненском, Левокумском, Нефтекумском, Новоселицком, Петровском, Степновском, Труновском, Туркменском районах и округах, а также в городе Леомонтов за сутки не выявлено ни одного случая заражения.