Сотрудника мэрии Минераловодского округа подозревают в афере на 194 млн рублей

Против руководителя управления имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа возбудили уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в ноябре 2020 года подозреваемый установил максимально возможную стоимость на строительство нового дошкольного образовательного учреждения и утвердил документацию на электронном аукционе, в которую умышленно не включил требование об обязательном приобретении нового товара.

По итогам аукциона было приобретено старое здание 1983 года постройки по цене нового объекта.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в результате преступных действий подозреваемого бюджету Минераловодского городского округа причинен ущерб на сумму более 190 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.