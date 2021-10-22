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Происшествия22 октября 2021 15:22

Сотрудника мэрии Минераловодского округа подозревают в афере на 194 млн рублей

По итогам аукциона было приобретено старое здание 1983 года постройки по цене нового объекта
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Против руководителя управления имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа возбудили уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в ноябре 2020 года подозреваемый установил максимально возможную стоимость на строительство нового дошкольного образовательного учреждения и утвердил документацию на электронном аукционе, в которую умышленно не включил требование об обязательном приобретении нового товара.

По итогам аукциона было приобретено старое здание 1983 года постройки по цене нового объекта.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в результате преступных действий подозреваемого бюджету Минераловодского городского округа причинен ущерб на сумму более 190 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.