Студентам Невинномысска помогут строить карьерную траекторию

Церемония подписания соглашения.

Администрация Невинномысска, Фонд Андрея Мельниченко, АО «Невинномысский Азот» и ООО «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения», входящими в состав группы компаний «ЕвроХим», и Северо-Кавказский федеральный университет договорились о проведении совместных мероприятий, нацеленных на повышение конкурентоспособности студентов на рынке труда, обеспечение кадровых потребностей в молодых квалифицированных специалистах в химической отрасли и промышленности в целом, а также об организации практик и стажировок для студентов на современных предприятиях «ЕвроХима».

Планируется присоединить к этой работе и столичные вузы. К примеру, в профподготовке учащихся ЕвроХим-групп Фонда Андрея Мельниченко, сформированных на базе Невинномысского технологического института (филиала) СКФУ, будут участвовать Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева и Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), благодаря чему невинномысские студенты смогут получать высшее образование высочайшего качества, подтвержденное дипломами двух вузов одновременно.

- В Невинномысске большое внимание уделяется профориентации, и мы с радостью поддерживаем проекты в сфере образования и науки в сотрудничестве с градообразующими предприятиями Невинномысска. Уверен, что совместными усилиями мы сможем реализовать намеченный план, который направлен на развитие молодых профессиональных и востребованных кадров, - отметил глава Невинномысска, Герой России Михаил Миненков.

По словам исполнительного директора АО «Невинномысский Азот» Сергея Клявлина, «бизнес всегда заинтересован в том, чтобы в его ряды вливались лучшие»:

- Мы в этом смысле не исключение, даже наоборот - сложное производство предъявляет повышенные требования к уровню подготовки сотрудников.

А ректор СКФУ Дмитрий Беспалов добавил:

- Мы заинтересованы в стратегическом партнерстве с предприятиями, входящими в состав группы компаний «ЕвроХим», которое даст нам возможность не только готовить кадры для химической отрасли, но и взаимодействовать в рамках реализации различных НИОКР, что в целом будет положительно влиять на развитие Ставропольского края.

На основе такого многостороннего взаимодействия на Ставрополье будет сформирован единый научно-образовательный производственный комплекс, что позволит обеспечить качественную фундаментальную подготовку молодых высококвалифицированных специалистов.

- Комплексный подход в реализации «Программы подготовки кадровой смены для высокотехнологичных отраслей промышленности в регионах компаний ЕвроХим, СУЭК и СГК» поможет ребятам не только получить глубокие знания в выбранной профессиональной области, но и даст широкие возможности для выстраивания полноценной карьерной траектории, - отметил исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко, руководитель Департамента образовательных проектов «АИМ Холдинга» Александр Чередник. - Таким образом, мы получим достойный кадровый резерв, который обеспечит динамичное развитие науки и экономики как региона, так и всей страны».

Наша справка

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко - частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

В рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕвроХим, СУЭК и СГК» были открыты и успешно работают центры детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерове, Кингисеппе, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске, а также детские технопарки «Кванториум» в Невинномысске и Кингисеппе. В них более 4000 школьников 5-11-х классов изучают дисциплины естественнонаучного цикла в рамках программ дополнительного образования.