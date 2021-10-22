На Ставрополье к 22 октября 237945 человек 60+ сделали прививку от коронавируса

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 21 октября получили 767137 человек. За сутки +4758 человек.

Вторым компонентом в Ставропольском крае привились уже 718854 человека. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. За сутки полностью прошедших вакцинацию стало на +3018 человек больше.

Остаток вакцины на 22 октября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 305271 дозу, а по второму 212446 доз.

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 237945 человек, причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 1719 человек.

Через интернет за весь период на вакцинацию записались 58301 человек. За последние сутки на вакцинацию записались онлайн 96 жителей края.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в нашем регионе число зараженных коронавирусом достигло 93976. За вчерашний день диагноз подтвердился у 396 человек. За сутки от коронавируса скончались 33 пациента. Число умерших в регионе за весь период пандемии достигло 3718.