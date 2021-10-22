Каждый второй рубль Россельхозбанк выдал АПК по льготной ставке

Фото: Россельхозбанк.

За 9 месяцев 2021 года Ставропольский филиал Россельхозбанка предоставил агропромышленному комплексу региона 27,62 млрд рублей. Из этой суммы 15,2 млрд рублей, или 55%, заемщики получили по льготной ставке.

В целом по состоянию на 1 октября текущего года банк по всей региональной сети выдал рекордный объем средств на развитие АПК 1,2 трлн рублей за рассматриваемый период. Из этой суммы 425,7 млрд рублей, или 35,3%, заемщики получили по льготной ставке. Объем льготного кредитования вырос на 31,8%, а его доля в выдачах - на 8% процентных пунктов. За 9 месяцев 2021 года Ставропольский филиал Россельхозбанка выдал крупному бизнесу 21,86 млрд рублей, среднему, малому и микробизнесу - 5,76 млрд рублей.

- Как опорный банк АПК и села мы гарантируем бесперебойное финансирование, чтобы у людей и бизнеса укреплялась уверенность в завтрашнем дне, и они могли достойно жить, воспитывать детей, начинать и развивать своё дело. Причем каждый третий кредитный рубль Россельхозбанк выдает по льготной ставке, что делает наши финансовые продукты доступными для самой широкой аудитории. Особое внимание - финансированию сезонных работ. Наша доля на рынке - 72%. А в ряде регионов Россельхозбанк остаётся единственной опорой аграриев в этом сегменте, - отметил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Так, за 9 месяцев Ставропольский филиал Россельхозбанка выдал на проведение сезонных работ более 7,9 млрд рублей, из которых 76% было предоставлено на льготных условиях. Заемные средства направляются как на инвестиционные цели (строительство, модернизация и реконструкция овощехранилищ и животноводческих комплексов, приобретение техники и животных), так и на пополнение оборотных средств. Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев и упрощением рассмотрения и подачи заявки.

- Сегодня одной из приоритетных задач для Ставропольского филиала банка остается поддержка аграриев по всем направлениям их деятельности. В частности, для региональных фермеров особо актуальным остается вопрос финансирования сезонных работ, и мы всегда стараемся помочь в его разрешении. Для стимулирования развития АПК у нас действуют меры финансовой поддержки, в том числе, льготное кредитование. Уверена, что положительная динамика в отрасли в регионе достигнута во многом благодаря именно взаимодействию банка и представителей фермерского сообщества, - подчеркнула директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Зоя Тихомирова.