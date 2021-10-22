Пятиэтажку в Буденновске восстановили после поручения губернатора

Управляющая компания дома №14 в микрорайоне №6 города Буденновска завершила ремонт пяти этажей здания после того, как губернатор Ставрополья взял вопрос на личный контроль. До этого организация тянула с выполнением работ.

Жители многоэтажки позвонили на "Прямую линию" с губернатором края Владимиром Владимировым и пожаловались, что у них в подъездах до сих пор не могут сделать ремонт. Госжилинспекция обратила на это внимание и постановила ускорить работы.

- Работы были выполнены в соответствии с решением Совета многоквартирного дома. Полномочия по принятию такого решения собственники ранее передали Совету на общем собрании, - рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Железноводске после обращения на "Прямую линию" решили проблему электроснабжения в нескольких районах города. Жители посетовали на слишком частое отключение света.