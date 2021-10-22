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Происшествия22 октября 2021 17:40

Глава казино в Ставрополе пойдет под суд за попытку подкупа полицейского

Он хотел добиться покровительства правоохранителя, когда его застали за незаконной деятельностью
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Суд Ставрополья рассмотрит дело мужчины, который устроил подпольное казино и пытался подкупить сотрудника полиции за покровительство с его стороны. Преступника задержали "с поличным" в казино, поэтому он пытался как-то избежать наказания.

Он предложил правоохранителю 400 тысяч рублей, но тот отказался, задержал владельца игорного клуба и отправил в участок. В итоге на ставропольца завели уголовное дело по статье "дача взятки".

Его дело передано в суд.

Напомним, с 2009 года в России законодательно запрещена работа казино. За это предусмотрено наказание в виде полумиллионного штрафа или лишения свободы до двух лет.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что житель Кисловодска тоже решил организовать подпольное казино, за это он прошел по статье "незаконные организация и проведение азартных игр".