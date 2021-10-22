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Происшествия22 октября 2021 18:50

3,5 тысячи абонентов Буденновска остались без света из-за аварии на подстанции

На место происшествия выехали 17 спасателей и пожарных
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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МЧС России по Ставрополью сообщило, что 3500 абонентов Буденновска остались без электричества из-за аварии на трансформаторной подстанции.

- Выключился масляный выключатель без последующего возгорания. В результате аварийного отключения без электроснабжения остаются 3500 абонентов, - сказано в сообщении ведомства.

Для устранения аварии направили бригаду пожарно-спасательных подразделений. На месте работают 17 человек и 7 единиц техники. Известно, что происшествие случилось по адресу улица Льва Толстого, 2.

На 18:52 полностью восстановили подачу электричества.