3,5 тысячи абонентов Буденновска остались без света из-за аварии на подстанции

МЧС России по Ставрополью сообщило, что 3500 абонентов Буденновска остались без электричества из-за аварии на трансформаторной подстанции.

- Выключился масляный выключатель без последующего возгорания. В результате аварийного отключения без электроснабжения остаются 3500 абонентов, - сказано в сообщении ведомства.

Для устранения аварии направили бригаду пожарно-спасательных подразделений. На месте работают 17 человек и 7 единиц техники. Известно, что происшествие случилось по адресу улица Льва Толстого, 2.

На 18:52 полностью восстановили подачу электричества.