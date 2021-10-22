Минздрав Ставрополья объяснил ситуацию с пациенткой Благодарненской больницы

В министерстве здравоохранения Ставропольского края прокомментировали информацию о ненадлежащем обращении с пациентами Благодарненской районной больницы. В СМИ написали, что пожилая пациентка с коронавирусом ждала помощи медиков 3 часа, а после получила отказ в использовании кислородной маски.

- Пациентка поступила в инфекционное отделение №2 нашей больницы, где проходят лечение пациенты, чье состояние оценивается как средней тяжести. Падения сатурации крови ниже критических (менее 93%) не было. В проведении кислородотерапии женщина не нуждалась. Речь о маске не шла, так как состояние пациентки не требовала ее применения. Гипертермия, о которой идет речь, не зафиксирована, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в Минздраве.

Также в ведомстве отметили, что в больнице есть концентраторы, с помощью которых можно обеспечить кислородом пациентов в тяжелом состоянии.

Напомним, дочь пациентки больницы рассказала, что кнопки вызова медсестры в палате не работают, ее матери пришлось ждать врача три часа. А когда она попросила дать ей кислородную маску, ей отказали и ответили, что их на все отделение - две штуки.