За 9 месяцев 2021 года на Ставрополье сдали 1,1 млн квадратных метров жилья

Власти Ставропольского края сообщили, что за 9 месяцев текущего года смогли выпустить в эксплуатацию больше 1,1 миллиона квадратных метров нового жилья. Раньше таких показателей можно было достичь за 12 месяцев.

Новые квартиры определят особым категориям граждан: сиротам, многодетным семьям, владельцам аварийного жилья и т.д.

- А мы будем работать, чтобы новое жилье своевременно обрастало нужной инфраструктурой: детскими садами и школами, инженерными коммуникациями и дорогами, - заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Железноводске сдали 15 квартир сиротам. В них уже есть чистовая отделка, проведены все необходимые коммуникации. Жилье сироты получают в порядке очереди, для этого им нужно подать заявление. За 9 месяцев 2021 года 76 детей смогли въехать в свои квартиры.