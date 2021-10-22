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Общество22 октября 2021 20:34

За 9 месяцев 2021 года на Ставрополье сдали 1,1 млн квадратных метров жилья

Новые квартиры получат многодетные семьи, сироты и другие категории граждан
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Власти Ставропольского края сообщили, что за 9 месяцев текущего года смогли выпустить в эксплуатацию больше 1,1 миллиона квадратных метров нового жилья. Раньше таких показателей можно было достичь за 12 месяцев.

Новые квартиры определят особым категориям граждан: сиротам, многодетным семьям, владельцам аварийного жилья и т.д.

- А мы будем работать, чтобы новое жилье своевременно обрастало нужной инфраструктурой: детскими садами и школами, инженерными коммуникациями и дорогами, - заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Железноводске сдали 15 квартир сиротам. В них уже есть чистовая отделка, проведены все необходимые коммуникации. Жилье сироты получают в порядке очереди, для этого им нужно подать заявление. За 9 месяцев 2021 года 76 детей смогли въехать в свои квартиры.