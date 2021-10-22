Появилось видео нападения группы цыган на полицейских в Ставропольском крае

В социальных сетях появилось видео нападения нескольких циган на сотрудников ГИБДД при исполнении. Правоохранители сидят в служебном автомобиле и пытаются составить протокол за нарушение на молодого мужчину. Но его друзья буквально пытались отбить его от полицейских.

Инцидент произошел в Кировском районе. Несколько полицейских задержали нарушителя ПДД и начали составлять на него протокол, как предусматривает обычная процедура. Однако, когда молодого человека посадили в машину, его друзья-цыгане начали агрессивно себя вести.

На видео заметно, как мужчина пытается напасть на сотрудника ГИБДД за рулем, пока второй полицейский препятствует женщине. Она хотела силой вытащить нарушителя на улицу.

Конфликт начал набирать обороты, дошло до тычков и ударов в сторону правоохранителей. После их задержали и отправили в участок.

Сейчас на напавших заведены уголовные дела по соответствующим статьям.