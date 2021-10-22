На Ставрополье назвали районы, где отремонтируют более 200 км дорог

Согласно национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в период с 2022 по 2023 год в Ставропольском крае отремонтируют более 200 км дорог. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

В соответствии с нацпроектом, в следующем году власти Ставрополья хотят обновить 126 км дорог. Также уже определены объекты для ремонта в 2023 году. Планируется восстановить 66 км дорог в Ставрополе и ближайших поселках. Также новое дорожное покрытие появится в селах Кугульта, Донское, Труновское, Пелагиада.

Напомним, национальный проект «Безопасные качественные дороги» стартовал в 2019 году. В течении двух лет на Ставрополье привели в порядок более 300 км дорог.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставропольский край в рамках проекта в 2021 году выполнил план по ремонту дорог на 93%. Край обошел другие регионы России и вошел в тройку лидеров по качеству дорог.