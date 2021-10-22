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Общество22 октября 2021 23:06

В 2023 году в Ставрополе по нацпроекту отремонтируют дороги по шести улицам

Миндор региона распланировал работы на несколько лет вперед
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Миндоре Ставропольского края рассказали, что в 2033 году отремонтируют дороги шести улицах краевой столицы. Работы пройдут в рамках государственной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Рабочие восстановят участки дорог по улицам Ломоносова, Шпаковской, 1-ой Промышленной, Индустриальной, а также по проспекту Юности и переулку Макарова.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, в каких районах Ставропольского края пройдет ремонт дорог в ближайшие несколько лет. Всего хотят обновить больше 200 километров асфальта.

- За прошедшие два года - 2019 и 2020 - на Ставрополье, благодаря нацпроекту, отремонтировано более 300 км местных и региональных дорог. В 2021 году по нацпроекту мы завершаем ремонт 107 км дорожного полотна, - рассказал министр транспорта Евгений Штепа.