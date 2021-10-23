Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 октября 2021 8:07

В Ставропольском крае 23 октября коронавирусом заболели еще 401 человек

Выписанных пациентов меньше более чем в полтора раза
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Губернатор Владимир Владимиров опубликовал свежие данные по коронавирусу в Ставропольском крае. Впервые за время пандемии суточный прирост больных превысил отметку в 400 человек, следует из обнародованной статистики.

По состоянию на 23 октября на Ставрополье зарегистрировали 94377 случаев заражения коронавирусом (+401 за сутки). Медики выписали еще 262 выздоровевших пациентов, в регионе болезнь победили 74309 раз.

Covid-19 унес жизнь 3752 жителей Ставрополья. За сутки были зафиксированы 34 смерти.

- Вакцинация поможет защитить здоровье в этой эпидемической обстановке. Берегите себя и близких, - написал Владимиров.