За полтора года валютчик заработал на продаже долларов в Пятигорске 3 млн рублей

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинение по делу о продаже иностранной валюты в Пятигорске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В период с марта 2018 по декабрь 2019 года фигурант дела продавал иным лицам американские доллары по собственному курсу. В общей сложности им реализовано 52 тысячи долларов. При этом обвиняемый выручил с этих банковских операций более трех миллионов рублей. После того, как правоохранительные органы не нашли у организации нужного разрешения и регистрации, против хозяина было заведено уголовное дело по статье "Осуществление банковских операций без регистрации и лицензии с извлечением дохода в крупном размере".

Прокуратура передала дело в городской суд.