Ненастоящий брокер обманул жительницу Ставрополья на 400 тысяч рублей

33-летнюю жительницу Ессентуков обманули на 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Женщина хотела заработать на биржевых сделках. Ей позвонил неизвестный "брокер", который предложил ей помощь. Но для этого попросил перевести ему деньги на банковский счет. Ставропольчанка сделала все, как было велено, но после специалист перестал выходить на связь.

- Следственным отделом ОМВД России по городу Ессентуки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество". Полиция Ставрополья призывает граждан к бдительности при общении с незнакомцами, переводе денег, в том числе с помощью мобильных приложений банков и на электронные кошельки при приобретении товара на интернет-сайтах, и прочих действиях, которые могут привести к хищению денежных средств с ваших счетов, - сказано в сообщении МВД.