Цены на проезд в Ставрополе начали расти на 3-5 рублей

В общественном транспорте Ставрополя начал дорожать проезд на 3-5 рублей. Меру проанонсировали еще в середине октября. Изменения в стоимости будут наблюдаться до 14 ноября.

- Повышение тарифов будет проходить 23 и 30 октября, а затем 1, 4 и 14 ноября. Такая неравномерность связана с тем, что перевозчики обращались в разные дни, - рассказал замглавы миндора Ставропольского края Борис Борисов.

О повышении цен заявили 42 перевозчика. Причина подорожания - рост цен на бензин и различные расходные материалы.