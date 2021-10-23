Многоэпизодное дело о краже кофе в Ставрополе передано в суд

В Ставрополе передали в суд уголовное дело о краже кофе из магазина. Нехватку товаров обнаружили несколько магазинов во время ревизии. В ходе просмотра камер наблюдения выяснилось, что к кражам причастен 31-летний ранее судимый мужчина. Он подходил к стеллажам и складывал банки с растворимым кофе в черный пакет.

В общей сложности мужчина похитил около 50 единиц товара. Обвиняемый признался в содеянном и пояснил, что перепродавал добытое. Дело с утвержденным обвинением передано в Ленинский районный суд Ставрополя.