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Происшествия23 октября 2021 14:02

Многоэпизодное дело о краже кофе в Ставрополе передано в суд

Злоумышленник попал на камеру
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставрополе передали в суд уголовное дело о краже кофе из магазина. Нехватку товаров обнаружили несколько магазинов во время ревизии. В ходе просмотра камер наблюдения выяснилось, что к кражам причастен 31-летний ранее судимый мужчина. Он подходил к стеллажам и складывал банки с растворимым кофе в черный пакет.

В общей сложности мужчина похитил около 50 единиц товара. Обвиняемый признался в содеянном и пояснил, что перепродавал добытое. Дело с утвержденным обвинением передано в Ленинский районный суд Ставрополя.

Кража кофе в магазине Ставрополя
ГУ МВД по СК