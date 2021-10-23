ФАС доказала картельный сговор при розыгрыше тендеров на Ставрополье

Арбитражный суд Ставропольского края отказал четырем компаниям в иске к региональному управлению ФАС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

17 декабря 2020 года УФАС по Ставрополью установило, что фирмы вступили в картельный сговор при розыгрыше 12 аукционов. Тендеры были связаны с работами по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений на территории края. Сумма контрактов составляет 60 млн рублей.

- Антимонопольным органом было установлено, что вышеуказанные хозяйствующие субъекты до начала закупок вступили в устный сговор, целью которого являлось заключение контрактов по цене, близкой к начальной, то есть незаконное получение максимального количества бюджетных средств. Заранее была определена стратегия поведения каждого участника, - сказано в сообщении Ставропольского УФАС.

Обстоятельства картеля были выявлены вместе с региональными управлениями МВД и Следственного комитета. За участие в картеле, кроме уголовной ответственности для должностных лиц, предусмотрена административная - для юрлиц.