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Общество23 октября 2021 17:37

В Ставропольском крае прогнозируют резкое похолодание и ливень

За два дня погода резко испортится
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставропольском крае за дня резко изменится погода. Вместо солнца и 24 градусов на термометре будет ливень и холода, следует из данных на сайте краевого гидрометцентра.

Ухудшение погоды начнется в воскресенье. Днем на территории региона будет идти кратковременные небольшие дожди, температура будет колебаться от 14 до 19 градусов. Уже ночью осадки усилятся, скорость ветра увеличится до 11 метров в секунду. Днем воздух не прогреется больше чем на 10 градусов. Средняя температура - 5-7 градусов.

Погода на 23-25 октября в Ставропольском крае. Фото: stavpogoda.ru

Погода на 23-25 октября в Ставропольском крае. Фото: stavpogoda.ru