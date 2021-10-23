В Ставропольском крае прогнозируют резкое похолодание и ливень

В Ставропольском крае за дня резко изменится погода. Вместо солнца и 24 градусов на термометре будет ливень и холода, следует из данных на сайте краевого гидрометцентра.

Ухудшение погоды начнется в воскресенье. Днем на территории региона будет идти кратковременные небольшие дожди, температура будет колебаться от 14 до 19 градусов. Уже ночью осадки усилятся, скорость ветра увеличится до 11 метров в секунду. Днем воздух не прогреется больше чем на 10 градусов. Средняя температура - 5-7 градусов.