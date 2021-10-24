На Ставрополье пассажирский автобус врезался в грузовик, водитель скончался

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Инцидент произошел 24 октября, около 03:30, на федеральной автодороге «Кавказ», проходящей по территории Кочубеевского округа. Там автобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

По данным ведомства, водитель рейсового автобуса «Мерседес» ехал по маршруту «Москва – Тбилиси». Он не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося грузовика с полуприцепом, который двигался по направлению из Невинномысска в сторону Пятигорска.

В результате чего произошло попутное столкновение с последующим съездом автобуса в правый кювет. В аварии погиб водитель автобуса. Еще три пассажира с травмами доставлены в больницу Невинномысска. Среди них есть ребенок. Водитель грузовика не пострадал

Всего на момент ДТП в салоне автобуса находились 10 пассажиров и 2 водителя. Пассажиры автобуса направлены по маршруту следования подменным автобусом. Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии, а также степень ответственности обоих водителей. Движение по одной из полос временно ограничено нарядами ДПС.

По данному факту прокуратура Кочубеевского района проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства.

По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ход проверки находится на контроле надзорного ведомства.

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