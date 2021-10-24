За вчерашний день победить болезнь смогли 112 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заразилось 406 человек. Число заболевших в регионе достигло 94783. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

За вчерашний день победить болезнь смогли 112 человек. К сожалению, от коронавируса скончалось 33 пациента.

Число умерших в крае за весь период пандемии достигло 3785. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- С каждым днем увеличиваются показатели иммунизации от COVID-19. Более 6,5 тысячи человек сделали прививку первым компонентом вакцины за вчерашний день. Это еще один шаг к достижению коллективного иммунитета, - написал глава региона на своей странице в Инстаграм.