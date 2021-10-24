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Общество24 октября 2021 10:23

Акробаты из Ставрополя завоевали 11 медалей на первенстве России

Бронзовые медали забрали Михаил Шаталов и Егор Гапонов
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Воспитанники городской спортивной школы Василия Скакуна показали отличные результаты на первенстве России по прыжкам на батуте.

Так, городе Ярославль собрались более 480 спортсменов из 32 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. В дисциплине «акробатическая дорожка» наши акробаты завоевали 11 медалей.

Победителями стали Варвара Дорохова, Анна Пахомова, Арина Каляндра и Сергей Финиченко. Серебро завоевали Ольга Борисова, Дарья Грачева, Григорий Бондаренко, Дмитрий Шаталов, Валерий Кошкин.

Бронзовые медали забрали Михаил Шаталов и Егор Гапонов.