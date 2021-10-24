Акробаты из Ставрополя завоевали 11 медалей на первенстве России

Воспитанники городской спортивной школы Василия Скакуна показали отличные результаты на первенстве России по прыжкам на батуте.

Так, городе Ярославль собрались более 480 спортсменов из 32 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. В дисциплине «акробатическая дорожка» наши акробаты завоевали 11 медалей.

Победителями стали Варвара Дорохова, Анна Пахомова, Арина Каляндра и Сергей Финиченко. Серебро завоевали Ольга Борисова, Дарья Грачева, Григорий Бондаренко, Дмитрий Шаталов, Валерий Кошкин.

Бронзовые медали забрали Михаил Шаталов и Егор Гапонов.