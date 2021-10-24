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Происшествия24 октября 2021 13:17

В Михайловске 24 октября потушили пожар на территории птицефабрики

Причины произошедшего устанавливаются
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Инцидент произошел в одном из зданий птицефабрики в Михайловске, около 07:55. Через полчаса пламя локализовали, а в полдень его удалось полностью потушить. Об этом «КП-Ставрополь» сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Причины произошедшего устанавливаются.

- По данному факту прокуратурой Шпаковского района организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.